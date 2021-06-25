Windows 11 будет недоступна для многих пользователей: проверяем совместимость вашего компьютера

Плохие новости для владельцев некоторых компьютеров. Windows 11 будет доступна не всем пользователям из-за особых требований. Рассказываем, как проверить совместимость.

Если системные требования не изменятся, новая версия операционной системы от Microsoft будет недоступна для многих пользователей. Для установки Windows 11 потребуются модуль TPM 2.0, UEFI и Secure Boot.

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Особые требования

Первое, на что стоит обратить внимание – для установки ОС компьютер должен поддерживать UEFI. Это системная прошивка, которая используется на современных компьютерах вместо традиционного BIOS.

Для того, чтобы узнать, используется ли на компьютере UEFI, необходимо нажать Win+R и в окне "Выполнить" ввести команду msinfo32.

В окне "Сведения о системе", которое откроется после этого, будет указан режим BIOS.



Проверка UEFI / Скриншот 24 канала

Secure Boot – защитный протокол, внедренный в UEFI, который защищает компьютер от выполнения неподписанного кода.

Модуль TPM – это криптографический процессор, который выполняет операции шифрования и содержит несколько механизмов физической защиты для предотвращения взлома.

Windows 11 требует наличие модуля TPM версии 2.0.

Проверить версию платформы TPM можно, нажав Win+R и написав команду tpm.msc.



Проверка TPM 2.0 / Скриншот 24 канала

Проверяем совместимость Windows 11 с компьютером

Microsoft выпустила утилиту, которая позволяет определить, соответствует ли компьютер или ноутбук минимальным требованиям. Ее можно скачать с официального сайта компании. Программа собирает сведения о ПК и выполняет быструю проверку, извещая о результате.

Кроме того, пройти проверку можно на специальной странице сайта Microsoft, которая не требует загружать утилиту.

, что в отдельных случаях веб-сервис может показывать, что компьютер поддерживает Windows 11, тогда как утилита утверждает обратное. Скорее всего, это связано с тем, что программа получает больше прав для проверки и выдает более точный результат.