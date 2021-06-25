Если системные требования не изменятся, новая версия операционной системы от Microsoft будет недоступна для многих пользователей. Для установки Windows 11 потребуются модуль TPM 2.0, UEFI и Secure Boot.

Интересно Huawei представила новое поколение наушников FreeBuds 4i: 10 часов работы без подзарядки

Особые требования

Первое, на что стоит обратить внимание – для установки ОС компьютер должен поддерживать UEFI. Это системная прошивка, которая используется на современных компьютерах вместо традиционного BIOS.

Для того, чтобы узнать, используется ли на компьютере UEFI, необходимо нажать Win+R и в окне "Выполнить" ввести команду msinfo32.

В окне "Сведения о системе", которое откроется после этого, будет указан режим BIOS.



Проверка UEFI / Скриншот 24 канала

Secure Boot – защитный протокол, внедренный в UEFI, который защищает компьютер от выполнения неподписанного кода.

Модуль TPM – это криптографический процессор, который выполняет операции шифрования и содержит несколько механизмов физической защиты для предотвращения взлома.

Windows 11 требует наличие модуля TPM версии 2.0.

Проверить версию платформы TPM можно, нажав Win+R и написав команду tpm.msc.



Проверка TPM 2.0 / Скриншот 24 канала

Проверяем совместимость Windows 11 с компьютером

Microsoft выпустила утилиту, которая позволяет определить, соответствует ли компьютер или ноутбук минимальным требованиям. Ее можно скачать с официального сайта компании. Программа собирает сведения о ПК и выполняет быструю проверку, извещая о результате.

Кроме того, пройти проверку можно на специальной странице сайта Microsoft, которая не требует загружать утилиту.

Пользователи обратили внимание, что в отдельных случаях веб-сервис может показывать, что компьютер поддерживает Windows 11, тогда как утилита утверждает обратное. Скорее всего, это связано с тем, что программа получает больше прав для проверки и выдает более точный результат.