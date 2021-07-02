В Windows 11 больше не будет "синего экрана смерти"

Знаменитый "синий экран смерти" (BSOD), что доводил до ярости не одно поколение пользователей Windows, получит некоторые изменения в новой версии операционной системы. К сожалению, полностью он не исчезнет.

Пока обновление не вступило в силу, но будет использоваться в финальной версии Windows 11. Это самая радикальная смена BSOD со времен появления грустного смайлика в Windows 8 в 2012 году и QR-кодов в 2016.

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Какие изменения ждут BSOD

Впервые "синий экран смерти" появился в Windows 3.0. Он помогал IT-профессионалам и командам поддержки диагностировать аппаратные ошибки и сбои памяти.

BSOD обычно появляется в случае критической ошибки, в том числе — в ядре ОС и содержит данные, которые помогают системным администраторам понять, какая именно проблема вызвала нарушение работы.

Теперь компания Microsoft по неизвестной причине решила изменить цвет экрана на черный. Во всем остальном он останется идентичным тому, что появляется в Windows 10: останутся и грустный смайл, и QR-код, и вся остальная информация.



Новый вариант "экрана смерти" / Фото The Verge

Пользователям не придется даже использовать другую аббревиатуру вместо BSOD, так и blue и black начинаются с одинаковой буквы.

Известно, что в новой версии Windows, предназначенной для предварительного просмотра, "экран смерти" зеленого цвета. Такой вариант Microsoft использует в сборках для участников программы Windows Insider с 2016 года.