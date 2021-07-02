Пока обновление не вступило в силу, но будет использоваться в финальной версии Windows 11. Это самая радикальная смена BSOD со времен появления грустного смайлика в Windows 8 в 2012 году и QR-кодов в 2016.
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Какие изменения ждут BSOD
Впервые "синий экран смерти" появился в Windows 3.0. Он помогал IT-профессионалам и командам поддержки диагностировать аппаратные ошибки и сбои памяти.
Теперь компания Microsoft по неизвестной причине решила изменить цвет экрана на черный. Во всем остальном он останется идентичным тому, что появляется в Windows 10: останутся и грустный смайл, и QR-код, и вся остальная информация.
Новый вариант "экрана смерти" / Фото The Verge
Пользователям не придется даже использовать другую аббревиатуру вместо BSOD, так и blue и black начинаются с одинаковой буквы.
Известно, что в новой версии Windows, предназначенной для предварительного просмотра, "экран смерти" зеленого цвета. Такой вариант Microsoft использует в сборках для участников программы Windows Insider с 2016 года.