В 2015 году Microsoft представила смартфон Lumia 950 XL под управлением операционной системы Windows 10 Mobile. Возможно, о нем все давным-давно забыли бы, однако благодаря усилиям сторонних разработчиков именно ему посчастливилось стать первым мобильным гаджетом, на котором запустили ОС Windows 10X.

Стараниями хакера Гюстава Монсе можно оценить, как выглядит интерфейс новой ОС от Microsoft на экране мобильного устройства. Примечательно, что сделать это удалось еще до выхода операционки на модели Surface Duo, где она будет доступна официально, в отличие от Lumia 950 XL.

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Как Windows 10X работает на Lumia 950 XL

Несмотря на то что в 2020 году Lumia 950 XL исполнится уже шесть лет, Windows 10X работает на устройстве хорошо. По сообщению Монсе, она адекватно адаптируется к размеру экрана и его соотношению сторон. Впрочем, разработчик заявил, что впереди еще немало работы по оптимизации прошивки, но главное, что ее удалось запустить к выходу релиза для Surface Duo.

tfw Lumia 950 XL gets WCOS (unofficially) but Duo doesn't https://t.co/SFNh7UPVVx — Albacore (@thebookisclosed) January 20, 2021

Ожидается, что в перспективе Microsoft выпустит Windows 10X для недорогих моделей ноутбуков, позиционируя операционную систему как альтернативу Google ChromeOS.