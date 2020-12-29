Благодаря функции Modern Standby ноутбуки на базе Windows 10X будут мгновенно выходить из спящего режима. Запущенные программы будут функционировать в фоновом режиме, даже когда устройство находится в "сне".

Сегодня ноутбукам нужно несколько секунд для того, чтобы выйти из спящего режима, в котором не обновляются запущенные приложения. Таким образом вы не получите новых писем на почту или уведомлений о новых сообщениях. Для решения этой проблемы Microsoft вводит функцию Modern Standby, которая представляет собой улучшенную версию стандартного спящего режима. Новая функция позволит ноутбуку выходить из спящего режима практически мгновенно при открытии верхней крышки устройства. Позже это также реализуют в стандартной версии Windows 10, пишет windowslatest.

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что известно

На ноутбуках с Windows 10X спящий режим будет работать подобно тому, как это происходит в смартфонах. Если устройство не используется, запущенные программы все равно не теряют связи с интернетом и продолжают обновляться на фоне.

Согласно имеющимся данным, эту функцию будут поддерживать много приложений с Microsoft Store, в том числе Outlook, OneDrive и другие.

Одна из главных особенностей стандартного спящего режима заключается в том, что при его использовании максимально снижается энергопотребление, благодаря чему ноутбук может дольше работать автономно. Ожидается, что в новом режиме Modern Standby расходы энергии также будут оставаться на низком уровне.

Запуск Windows 10X ожидается во втором квартале следующего года.