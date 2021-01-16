Почти финальная сборка Windows 10X оказалась в интернете. Это дает возможность испытать новую систему, а также сравнить ее с Chrome OS от Google. Ожидается, что первая версия свежей ОС будет нацелена только на привычные одноэкранные компьютеры и выйдет этой весной.

Что известно о Windows 10X

Впервые Windows 10X была представлена ​​еще в октябре 2019 года в качестве операционной системы, предназначенной в первую очередь для двухэкранных устройств Microsoft Surface Neo, сообщает 24 канал. Однако в связи с тем, что выпуск Surface Neo был отложен на неопределенный срок, Microsoft реализовала в Windows 10X поддержку устройств с одним дисплеем, и направила ее на середнебюджетные ноутбуки.

К теме Дизайн интерфейса Windows 10X слили в сеть до релиза

В ходе разработки ОС потеряла поддержку Win32-приложений, что вывело ее на один уровень с Chrome OS. Однако, в будущем Microsoft планирует добавить в Windows 10X поддержку Win32-приложений и обеспечить удобную работу на двухэкранных устройствах. Сейчас же система работает исключительно с UWP-приложениями с Microsoft Store и Progressive Web Apps через браузер Edge.

Когда Windows 10X выйдет официально

Пока достоверно неизвестно, когда компания планирует представить Windows 10X, однако ходят слухи, что OEM-производители готовятся показать маломощные устройства на базе новой ОС уже в ближайшие месяцы. Сборник Windows 10X, который стал доступным в сети, доступен по ссылке в записи Twitter, однако стоит учесть, что вся ответственность за его загрузку и использование, а также связанные с этим последствия ложится на пользователя.