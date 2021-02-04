До сих пор не выпущенную официально Windows 10X уже успели запустить на разных устройствах. Среди гаджетов смартфон Microsoft Lumia 950XL, планшеты Surface Pro 6 и Pro 7, а также MacBook с чипом M1. Теперь же появился новый инструмент, благодаря которому Windows 10X можно установить практически на любой компьютер.

Источник: 24 канал

Пользователь Twitter под ником Albacore, создал инструмент под названием Device Image Generator, который упрощает установку Windows 10X на устройства, которые не поддерживаются официально. Он может использоваться для создания пакетов Full Flash Update (FFU).

Интересно Windows 10X запустили на смартфоне Microsoft Lumia 950 XL

Как работает Device Image Generator

Универсальной программы установки для Windows 10X не существует, поскольку Microsoft планирует поставлять новую ОС только на готовых устройствах. Однако это не значит, что ее нельзя установить на другие системы. Одним их из главных препятствий является отсутствие драйверов для большинства оборудования. Однако Device Image Generator позволяет адаптировать драйверы с Windows 10 и встроить их в образ Windows 10X. Инструмент также создает набор пакетов конфигурации, необходимых для создания установочного образа новой ОС.

Как выглядит Windows 10X, видео:

Стоит отметить, что Device Image Generator находится на стадии бета-тестирования, поэтому его стабильная работа не гарантируется. Конечно, вряд ли можно говорить о каких-либо гарантиях при использовании на компьютерах, которые официально не поддерживаются операционной системой.