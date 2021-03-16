Windows 10 обладает большим набором предустановленных приложений. Часть из них не нужна большинству пользователей. От них компания Microsoft и решила избавиться в будущих обновлениях.

В последних бета-версиях апдейта Windows 10 21h2, который должен выйти для всех пользователей ближе к концу года, исчезли такие программы, как 3D Viewer и Paint 3D. Также тестировщики недосчитались связанной с ними папки в проводнике "Объемные объекты".

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Ненужные приложения

Эти программы появились в Windows 10 несколько лет назад с "обновлением для создателей контента" Creators Update, и позволяли создавать 3D-изображения и анимации.

Такой функционал нужен далеко не всем пользователям Windows 10, поэтому Microsoft удалит этот софт из будущих версий системы вместе с Math Input Panel, которая нужна для рукописного ввода формул, что также нужно далеко не всем людям.

Если эти программы вам все же нужны, их можно будет бесплатно скачать из Microsoft Store. Также эти программы не удалятся автоматически при обновлении до Windows 10 21h2 из предыдущих версий операционной системы – по желанию их можно будет удалить самостоятельно.

А что Cortana?

Похоже, компания не собирается добавлять опцию удаления для программы Cortana – сейчас ее можно только выключить. В Украине фирменный голосовой ассистент компании Microsoft не поддерживается, поэтому возможность его удаления из системы была бы полезной.



В Украине голосовой ассистент Cortana не работает / Скриншот 24 канала