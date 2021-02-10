Microsoft тестирует новую функцию для операционной системы Windows, которая позволит быть в курсе того, какие программы используют камеру. Сейчас эта функция тестируется во внутренних сборках Windows 10Х, но позже может появиться и в Windows 10.

После интеграции данной функции на панели задач появится новый значок в виде видеокамеры. Наведя на него курсор можно будет увидеть, какие именно программы используют камеру.

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Детали функции

Если таких приложений окажется несколько, то на значке будет указано их количество. Например, если Microsoft Teams использует камеру устройства, то при наведении курсора на значок камеры пользователь увидит соответствующее сообщение.



Windows 10 начнет сообщать пользователям, какие программы используют камеру / Фото Windowslatest

Новая функция призвана повысить уровень конфиденциальности и особенно будет популярной среди людей, которые беспокоятся о том, что те или иные программы могут следить за ними. Но от заклейки камеры ноутбуков это вряд ли убережет.

Поскольку сейчас нововведения тестируется во внутренних сбоках Windows 10X, трудно сказать, когда именно она может стать общедоступной. Не исключено, что она станет частью крупного обновления Sun Valley, запуск которого должен состояться осенью 2021 года. Ожидается, что это обновление принесет масштабные изменения пользовательского интерфейса.