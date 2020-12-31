Корпорация Microsoft работает над внедрением нового инструмента командной строки Windows 10 под названием DiskUsage. С помощью этой функции пользователи смогут узнать, что именно занимает место на диске.

Согласно имеющимся данным, сейчас функция DiskUsage разворачивается в тестовых сборках Windows 10, которые доступны участникам инсайдерской программы Microsoft. С ее помощью можно легко определить, какие папки занимают много места на определенном диске, внутри раздела или каталога, пишет windows latest.

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Что известно

Сообщается о возможности применения фильтров к определенным типам файлов, благодаря чему результаты сканирования можно по желанию детализировать. С помощью дополнительных фильтров можно легко определить самые большие папки, а также пропускать в процессе сканирования отдельные файлы в зависимости от их типа. Функция предоставляет возможность сортировки папок по размеру. Кроме того, с ее помощью можно легко найти и отсортировать файлы, размер которых больше или меньше заданного желаемого значения.



Функция DiskUsage пока доступна в тестовой версии Windows 10 / Фото windows latest

Пользователям, которые знакомы с принципом работы командной строки Windows, освоить инструмент DiskUsage будет легко, уверены в windows latest. Источник говорит о том, что в настоящее время получить доступ к данной функции можно только из командной строки. Однако, вероятно, в будущем разработчики добавят возможность анализа данных с помощью отдельной программы.

Когда функция DiskUsage может появиться в стабильных версиях Windows 10, пока неизвестно.