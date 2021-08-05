Windows 10 будет блокировать некоторые из ваших программ: компания меняет политику

Компания Microsoft вносит изменения в свой встроенный антивирус. Уже в августе он начнет блокировать некоторые программы, которые разработчик определил как "нежелательные".

На своем официальном сайте компания пояснила, что считает нежелательными приложениями. Это такое программное обеспечение, "которое может заставить ваше устройство работать медленно, отражать неожиданные объявления или в худшем случае устанавливать другое программное обеспечение, которое может быть более вредным или раздражать".

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Какие приложения будут заблокированы

Сама функция появилась в системе еще раньше, но ее необходимо было включать вручную. Начиная с августа 2021 года Microsoft включит ее в качестве стандартной настройки по умолчанию.

К "запрещенным" приложениям относятся, например, популярные у пользователей торрент-клиенты uTorrent и QBitTorrent, софт для очистки системы CCleaner или утилита для автоматической установки драйверов DriverPack Solution.

Защитник Windows также будет блокировать:

разнообразные майнеры криптовалюты,

софт для "ускорения ПК",

кейгены, которые позволяют взламывать софт, генерируя ключи регистрации.

Вместе с тем компания оставляет за пользователем право отключить эту новую функцию. Для этого необходимо перейти в настройках системы к разделу "обновление и защита", выбрать меню "Безопасность в Windows", Далее "управление программами и браузерами" и в разделе "Защита на основе репутации" нажать на соответствующие настройки.