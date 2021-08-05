На своем официальном сайте компания пояснила, что считает нежелательными приложениями. Это такое программное обеспечение, "которое может заставить ваше устройство работать медленно, отражать неожиданные объявления или в худшем случае устанавливать другое программное обеспечение, которое может быть более вредным или раздражать".

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Какие приложения будут заблокированы

Сама функция появилась в системе еще раньше, но ее необходимо было включать вручную. Начиная с августа 2021 года Microsoft включит ее в качестве стандартной настройки по умолчанию.

К "запрещенным" приложениям относятся, например, популярные у пользователей торрент-клиенты uTorrent и QBitTorrent, софт для очистки системы CCleaner или утилита для автоматической установки драйверов DriverPack Solution.

Защитник Windows также будет блокировать:

разнообразные майнеры криптовалюты,

софт для "ускорения ПК",

кейгены, которые позволяют взламывать софт, генерируя ключи регистрации.

Вместе с тем компания оставляет за пользователем право отключить эту новую функцию. Для этого необходимо перейти в настройках системы к разделу "обновление и защита", выбрать меню "Безопасность в Windows", Далее "управление программами и браузерами" и в разделе "Защита на основе репутации" нажать на соответствующие настройки.

Напомним, все началось с сообщений о том, что Microsoft стала блокировать uTorrent в середине июня. Microsoft Defender определял программу как вредоносное программное обеспечение и самостоятельно ее удалял, запрещая повторную установку.