Winamp возвращается: легендарный плеер готовят к перезапуску с новым лого

Очень популярный в начале нулевых проигрыватель для компьютеров Winamp готовится к перезапуску. Плеер уже получил веб-сайт, свежий логотип и подписку на участие в бета-тестировании. Опробовать обновленный проигрыватель можно будет уже в скором времени.

Куда исчез Winamp

Развитие Winamp прекратилось в 2007 году с выпуском версии 5.5. До этого он был одним из самых популярных инструментов для воспроизведения локальных аудиофайлов, который мог похвастаться широким разнообразием обложек на любой вкус и анимированными визуальными эффектами.

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В октябре 2018 года, после того, как Winamp 5.8 слили в сеть, разработчики проигрывателя решили опубликовать просочившуюся версию на сайте Winamp.com, чтобы все желающие могли поддаться ностальгии. Хотя Radionomy, владелец Winamp, заявила, что имеет большие планы на плеер, с тех пор компания не выпустила ни одной версии проигрывателя.



Разнообразие оболочек (скинов) Winamp / Фото Winamp Skin Museum

Возвращение легенды

На этой неделе сайт Winamp.com получил обновление дизайна, а сам медиаплеер получил новый логотип. Кроме того, все желающие могут посетить ресурс Winamp.com и подписаться на участие в бета-тестировании нового Winamp. Обновленный плеер должен выйти в ближайшее время.

Пока неизвестно, какая версия проигрывателя будет доступна для тестирования. Также неизвестно, какие изменения получит Winamp и насколько он необходим в современных реалиях.