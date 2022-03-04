Речь идет о статье, посвященной войне, которую Россия развязала в Украине. 27 февраля была проведена "экспертиза" материала, по результату которой было установлено, что он содержит "ложные сообщения об актах терроризма или другую недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений.

К теме Google прекратил продажу рекламы в России, в том числе и в Youtube

Роскомнадзор потребовал согласовать статью с требованиями Генпрокуратуры России, в противном случае данный материал, а значит и всю Википедию, заблокируют.

Реакция организации Wikimedia

В Wikimedia заявили, что над этой статьей работают сотни людей, и еще больше отслеживают ее изменения. По версии организации, это залог точности и достоверности информации.

Остаются только те утверждения, которые отвечают жестким требованиям относительно достоверности и нейтральности изложения,

– подчеркнула организация.

Кроме того, в данный материал вносятся более 800 поправок в день, поэтому с 27 февраля статья очень изменилась, и в связи с тем, что "претензии очень расплывчаты", оценить их актуальность практически невозможно.

В электронном письме ресурса The Verge организация Wikimedia использовала более жесткую риторику.

Как всегда, Википедия – важный источник надежной, фактической информации в этом кризисе. Признавая эту важную роль, мы не отступим перед попытками цензуры и устрашения членов нашего движения,

– говорится в заявлении.

В 2015 году Википедию ненадолго блокировали в России. Тогда претензии Роскомнадзора касались информации о способах изготовления наркотического вещества.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!