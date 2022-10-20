Как работает функция Call Links

Уже из названия следует, что функция позволяет пользователям WhatsApp создавать групповые звонки, с видео или без него, доступные только по простой ссылке. В таких звонках могут принимать участие до 32 человек одновременно, а сама ссылка действительна в течение 90 дней.

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Конечно, все приглашенные должны иметь учетную запись в WhatsApp, и эта функция поддерживается только на мобильных телефонах. Если вы откроете ссылку на вызов в веб-приложении WhatsApp для настольных компьютеров, он проинформирует вас об ограничениях и предоставит вам несколько вариантов присоединиться к групповому звонку с помощью телефона, например, другую ссылку и QR-код.

Хотя это может показаться лишним, поскольку если вы можете открыть ссылку в веб-приложении, то вы уже должны иметь доступ к нему на своем телефоне, наличие простого способа генерировать QR-коды для звонков, которые могут иметь "срок годности" 3 месяца, звучит как приятная скрытая функция.

Как испытать функцию

Обновление будет происходить постепенно. Те, кто заинтересован в испытании Call Links, могут проверить, доступна ли она им, выполнив эти простые шаги:

Откройте WhatsApp на своем смартфоне;

Перейдите на крайнюю правую вкладку под названием "Звонки";

Вверху вы увидите опцию "Создать ссылку на звонок".

И это все, что вам нужно, чтобы начать групповой звонок в WhatsApp. Хотя это значительное улучшение для людей, стремящихся к быстрым вариантам настройки, процесс несколько сложнее, чем у конкурентов.

Конкуренты

Zoom и Google Meet приходят в голову почти сразу. Оба сервиса обеспечивают видеовызовы до 100 участников без каких-либо дополнительных платежей. Вы также можете получить доступ к дополнительным опциям за отдельную плату. Вызовы Zoom могут охватывать до 300 участников, в то время как Google предлагает такие функции, как прямая трансляция на YouTube.

Оба сервиса позволяют присоединиться к звонку без учетной записи, что делает их более доступными. У Google даже есть дополнительное преимущество: большинство людей уже имеют аккаунты, поскольку без них вы не сможете максимально эффективно использовать устройство Android.

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Вы даже можете использовать свой аккаунт Google для входа в Zoom. В то время как WhatsApp все еще требует ваш номер телефона, это означает, что единственный барьер, который действительно снимает Call Links, – это наличие номера другого человека в вашем списке контактов. Однако ни Zoom, ни Google Meet не являются мессенджерами, в отличие от WhatsApp.

Хотя сервис WhatsApp полностью бесплатный, он не имеет никаких дополнительных функций, кроме голосовых звонков. Но и миссия у них другая: разрешить людям общаться свободно, без барьеров. И Call Links полностью отвечает этому критерию.