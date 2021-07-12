Пользователи подали жалобу на WhatsApp: известна причина недовольства мессенджером

Европейская организация потребителей объявила в понедельник, что подала жалобу в Европейскую комиссию за попытку Facebook изменить условия обслуживания службы обмена сообщениями WhatsApp. Чем вызван такой шаг Европы в отношении технологического гиганта из Америки?

Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp еще зимой 2021 года пытался навязать около двух миллиардам пользователям новые условия, которые позволят ему делиться дополнительной информацией с его материнской компанией Facebook, чтобы развивать рекламу и электронную коммерцию. Facebook стремится монетизировать WhatsApp, позволяя предприятиям связываться со своими клиентами через платформу и продавать им продукты непосредственно используя сервис. Это вызвало шквал недовольства пользователей, так как WhatsApp грозит отключить от сервиса тех абонентов, которые не примут новые условия.

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Обновления позволит дополнительно обмениваться информацией между WhatsApp и Facebook, а также с другими его приложениями, такими как Instagram и Messenger. Под категорию "информации, которая обменивается" подпадают данные контактов и профиля, но не содержание сообщений, которые остаются зашифрованными.

Регуляторы и активисты, выступающие за конфиденциальность, осудили этот шаг. К ним присоединились органы власти некоторых стран, в том числе Германии, члена ЕС, вмешались и наложила временные запреты.

Европейская организация потребителей обвинила Facebook в давлении на пользователей, чтобы они согласились принять новые условия конфиденциальности. В организации потребителей отмечают, что WhatsApp "бомбит" пользователей навязчивыми сообщениями с требованием принять эти условия.

Если они этого не сделают, то им угрожают тем, что постепенно закроют доступ к мессенджеру: сначала отключат возможность просматривать список чатов, хотя останется возможность отвечать на входящие телефонные и видеозвонки. Через несколько недель ограниченной функциональности пользователи не смогут получать входящие звонки или сообщения, а WhatsApp перестанет отправлять сообщения и звонки на телефон. Чтобы предотвратить это в WhatsApp предлагают принять новые "правила игры".