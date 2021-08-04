WhatsApp встроит рекламу прямо в чаты: формироваться она будет из ваших же сообщений

Основным источником доходов Facebook является реклама. Поэтому компания заинтересована в ее размещении во всех своих продуктах. Сейчас она не может анализировать содержимое чатов, поскольку ключи шифрования находятся только у пользователей. Поэтому соцсеть начинает работу над новым типом шифрования – гомоморфным – которое позволит и анализировать содержимое, подобрав под него рекламу.

По крайней мере так заявляет сама компания. Как все будет на самом деле, покажет время и утечки информации, которые сопровождают Facebook на протяжении всего существования компании.

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Как это будет работать

Facebook не может нарушать общепринятые нормы приватности. Если соцсеть пойдет на это, ее репутация будет потеряна в многочисленных исках от пользователей. Поэтому текущая технология сквозного шифрования, которая не позволяет анализировать чаты и голосовые сообщения и вызовы, не подходит компании, которая бы хотела предлагать пользователям рекламу на основе их переписки в личных чатах.

Новое гомоморфное шифрование решает эту проблему. И Facebook уже работает над ним.

Гомоморфное шифрование – это облачная система, которая сможет анализировать зашифрованные данные без необходимости в их расшифровке. Это позволит использовать данные пользователей для своей выгоды, не нарушая при этом правил конфиденциальности.

По словам разработчиков нейросети будут анализировать данные, не видя их содержимое и не требуя ключа шифрования.

Сама технология не нова. Впервые ее испытали в далеком 2009 году. Однако тогда она требовала слишком больших мощностей и от нее отказались. Теперь же технологический прогресс изменил правила игры и Facebook вновь обратила внимание на этот тип шифрования.

Как бы там ни было, можно с большой вероятностью утверждать, что рано или поздно технология будет внедрена Facebook не только в мессенджер WhatsApp, но и в другие ее продукты, например Instagram. Позже, возможно, по ее следам пойдут и другие компании.