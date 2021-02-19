WhatsApp не собирается отступать и планирует внедрить новую политику конфиденциальности без внесения в нее изменений, хотя в таком виде она вызвала массовую негативную реакцию пользователей. Компания заявила, что сообщит пользователям об обновлении "в ближайшие недели" и даст дополнительную информацию об изменениях, прежде чем требовать согласия с новыми условиями.

В ближайшие недели в приложении появится баннер с информацией для пользователей, где будут подробно описаны обновления. Таким образом компания хочет "попробовать решить возникающие опасения".

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Позиция разработчика

В конце концов, мы начнем напоминать людям о необходимости пересмотреть и принять эти обновления, чтобы продолжать пользоваться WhatsApp,

– говорят в компании.

Новые правила конфиденциальности пользователей остались теми же, что и в январе. Их внедрение было отложено из-за негативной реакции и массовых переходов пользователей на продукты конкурентов. Представитель WhatsApp подтвердил, что в итоге, начиная с 15 мая пользователи будут обязаны согласиться с новыми условиями, когда новая политика вступит в силу.

Обновленная политика конфиденциальности означает расширение инструментов обмена бизнес-сообщениями и добавление в приложение новых функций покупок. В новых правилах более подробно детализируется роль Facebook, как сервиса сферы коммерции, в обеспечении этих взаимодействий. Как отмечали мировые СМИ, новая политика может привести к тому, что взаимодействие с компаниями из WhatsApp будет влиять на рекламу, которая показывается пользователям на Facebook.

Многие толковали обновление как желание Facebook получать личные данные пользователей WhatsApp без возможности отказа. Но на самом деле Facebook уже давно имела возможность собирать достаточно много информации о том, что люди делают в WhatsApp.