Эти правила должны были ввести еще в январе. Однако, тогда это вызвало сильное возмущение у пользователей, поэтому нововведение решили отложить.

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Чего ждать пользователям

Новая дата – 15 мая. Поэтому в компании WhatsApp официально сделали последнее предупреждение пользователям.

Если вы не примете обновленные условия до 15 мая, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако пока мы не получим вашего разрешения, вы не сможете пользоваться всеми функциями приложения,

– заявили в компании.

При этом там добавили, что в течение некоторого времени после этой даты пользователи все же смогут получать звонки и уведомления, но не смогут читать или писать сообщения.

Обновленная политика конфиденциальности означает расширение инструментов обмена бизнес-сообщениями и добавление новых функций покупок.

При этом эксперты опасаются, что новая политика может привести к тому, что взаимодействие с компаниями из WhatsApp будет влиять на рекламу, которая показывается пользователям на Facebook.