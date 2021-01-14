Мессенджер WhatsApp создал дополнительную страницу в разделе FAQ, где объясняет, как работают новые правила конфиденциальности пользователей и какие данные передаются Facebook. Команда мессенджера сделала это в ответ на критику общественности после объявления о новой политике и правилах предоставления сервисов.

В WhatsApp уверяют, что ни команда самой платформы, ни Facebook не могут просматривать переписку пользователей или прослушивать их звонки.

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Что говорят в Whats App

В заявлении компании говорится, что мессенджер не хранит журналы звонков и сообщений, не передает Facebook контакты людей и данные об их местонахождении, при этом содержание чатов есть только у их участников. Кроме того, WhatsApp отмечает, что для улучшения конфиденциальности люди могут использовать режим исчезающих сообщений или загрузить свои данные.

В компании утверждают, что изменения в политике никак не влияют на конфиденциальность пользователей. По словам представителей WhatsApp, обновления в правилах касаются изменений, касающихся обмена сообщениями с компаниями в WhatsApp, а также имеют прозрачную информацию о том, как мессенджер собирает и использует данные.

Ранее об этом на своей странице в Twitter заявил глава мессенджера Уилл Кэткарт. Он опубликовал тред из 10 сообщений, в котором рассказал, что наблюдал за дискуссиями о безопасности данных в WhatsApp. Кэткарт заверил, что WhatsApp и Facebook не могут видеть личные переписки пользователей благодаря сквозному шифрованию, которое компания считает главной защитой конфиденциальности. По его словам, изменения в политике связаны с попыткой сделать работу мессенджера более прозрачной.

I've been watching a bunch of discussion this week about the privacy policy update we’re in the process of making @WhatsApp and wanted to share some thoughts.



Thread — Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021

Почему люди переходят из WhatsApp в другие мессенджеры

В начале января WhatsApp предупредила пользователей, что до 8 февраля они должны согласиться на то, что Facebook и ее дочерние компании будут собирать данные с мессенджера, в том числе номера телефонов. В противном случае доступ к мессенджеру будет закрыт. Компания отметила, что это не касается пользователей из Евросоюза и Великобритании, где действует жесткое законодательство по сбору данных.

Изменения в политике конфиденциальности WhatsApp вызвали массовый отток пользователей на другие платформы. В период с 6 по 10 января мессенджер Signal загрузили 7,5 миллиона раз, что на 4200% больше, чем неделей ранее. Это произошло после того, как Илон Маск посоветовал перейти на него на своей странице в Twitter. В то же время основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в первую неделю года количество пользователей мессенджера перевалило за 500 миллионов человек в месяц.