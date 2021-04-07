По данным ресурса WABetaInfo, который изучил последнюю бета-версию приложения, функция переноса чатов между Android и iOS может появиться в одном из ближайших обновлений.

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Перенос чатов между платформами в WhatsApp

Сейчас возможности переноса чатов еще не активны, но, скорее всего, рассчитывать на такой функционал пользователям следует уже в ближайшее время. Новая функция позволит без проблем переносить чаты между Android и iOS-устройствами. Сейчас такая возможность, к сожалению, работает лишь в рамках одной платформы.

Конечно, существуют сторонние программы для переноса чатов, но в большинстве случаев они платные и работают некорректно, к тому же они банально нарушают правила пользования сервисом.

Относительно того, как именно будет работать перенос данных между операционными системами, информации пока нет.

Новые правила использования WhatsApp

Ранее мы сообщали о том, что WhatsApp изменил правила конфиденциальности и пользования сервисом и они обязательны для принятия всеми пользователями приложения. Правила вызвали возмущение среди пользователей и сервис отложил их введение, однако уже с 15 мая нововведения вступят в силу без изменений. Что произойдет с теми пользователями, которые не примут условия после 15 мая читайте в нашем материале.