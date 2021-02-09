Популярный мессенджер WhatsApp продолжает регулярно получать новые функции, направленные на то, чтобы сделать процесс взаимодействия с сервисом более комфортным. На этот раз речь идет о функции, позволяющей отключить звук в видео перед его отправкой.

Разработчики уже начали развертывание упомянутой функции для пользователей бета-версии мессенджера WhatsApp на устройствах, работающих под управлением Android и iOS.

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Как работает новая функция WhatsApp

Для отключения звука в видео, которое пользователь хочет переслать, достаточно активировать соответствующую опцию в меню настроек перед отправкой. Получатель такого видео при воспроизведении увидит ролик без звука, но, в случае необходимости сможет включить звук самостоятельно.

Вскоре возможность отключения звука в отправляемых видео появится у всех пользователей бета-версий WhatsApp. Очевидно, что до масштабного распространения функции пройдет какое-то время, в течение которого данный инструмент будет протестирован на ограниченном количестве пользователей сервиса.

Еще несколько новых функций WhatsApp

Источник: 24 канал

Стоит также отметить, что вскоре разработчики WhatsApp запустят другие интересные функции, о которых было упомянуто еще раньше.

Вскоре в WhatsApp появятся:

поддержка биометрической аутентификации;

один аккаунт WhatsApp с нескольких устройств.

Обе функции разрабатываются достаточно давно, но о сроках их запуска пока известно не так много.