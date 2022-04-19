WhatsApp получит важную функцию конфиденциальности, которую все давно ждали

Мессенджер WhatsApp уже скоро получит еще одну полезную функцию. Пользователи получат возможность ограничить доступ к статусу "Последнее посещение". В последней версии приложения для разработчиков нашли информацию об этой функции.

Последняя бета-версия WhatsApp доступна для iOS и содержит опцию, которая позволит пользователю запретить определенным контактам видеть их статус "Последнее посещение". Статус "Последнее посещение" предоставляет информацию, позволяющую предположить, было ли просмотрено получателем сообщения.

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Как это будет полезно

Эта функция может быть полностью отключена. Новая опция позволит пользователям выбирать определенные контакты, которые не будут видеть статус "Последнее посещение". В то же время вы также не сможете видеть информацию о последних посещениях лиц в вашем списке исключений.



"Последнее посещение" можно будет скрыть / Скриншот technicalripon

Также бета-версия содержит другие изменения конфиденциальности, в том числе новые элементы управления, относящиеся к фотографиям профиля и разделу "О себе".

Мессенджер WhatsApp предлагает четыре уровня конфиденциальности в соответствии с категорией:

"Все",

"Мои контакты",

"Никто",

"Мои контакты, кроме".

Таким образом, можно скрыть все личные данные для отдельных людей, чтобы они, как и все незнакомые люди, не могли узнать информацию о прочтении их сообщения или получить данные о последней активности. Подобным образом можно ограничить в информации хоть несколько сотен людей из адресной книги, все из которых потеряют доступ к личным частным сведениям.

Бета тестирование нового обновления WhatsApp уже началось как на Android, так и на iOS. Рабочая версия этой функции может быть доступна в кратчайшие сроки.