WhatsApp получит новые инструменты: разработчики уже проводят тестирование

Разработчики WhatsApp работают над совершенно новой функцией, которая может быть выпущена в ближайшее время. Последняя бета-версия iOS уже получила функции рисования.

Бета-версия для iOS под номером 22.8.0.73 доступна только в некоторых регионах. Приложение WhatsApp уже предлагает инструменты для рисования, но новое обновление расширит этот набор.

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Что изменилось

Новый набор инструментов для рисования позволяет пользователям рисовать на изображениях или редактировать их с помощью заметок.

Ранее у пользователей был доступ только к одному карандашу для рисования. Новые скриншоты, которыми поделился WaBetaInfo, показывают три новых значка для карандаша, а также новый инструмент размытия.



Новые возможности для рисования в WhatsApp / Фото WaBetaInfo

WhatsApp регулярно тестирует новые функции, которые в конце концов появляются в финальных сборниках спустя несколько недель. Хотя иногда от этих функций отказываются во время тестирования.