WhatsApp получит долгожданную функцию: пользователи обрадуются

В популярном мессенджере WhatsApp наконец-то появится возможность перенести чаты с Android на iPhone. О введении новой возможности рассказал глава Meta Марк Цукерберг, а журналисты WABetaInfo нашли описание функции.

Сразу стоит отметить, что пользователи уже давно ждали эту функцию. Раньше возможности перенести истории общения между платформами не было, что создавало ряд неудобств при "переезде" с Android на iPhone.

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Где будет работать перенос чатов

Чтобы осуществить переноску, пользователю понадобится устройства с операционными системами не ниже Android 5 и iOS 15.5.

Мы добавили в WhatsApp возможность безопасной переноски истории чатов, фото и видео между iPhone и Android. Это самая популярная функция,

– заявил Цукерберг.

Интересно, что пользователи не могли официально переносить историю сообщений между платформами с момента создания WhatsApp в 2009 году. Ситуация изменилась только в 2021 году, когда в сервисе появилась функция перенесения истории сообщений с iPhone на Android. При этом обратный перенос оставался невозможным. Теперь и эта возможность станет доступна.

WhatsApp перестанет работать на старых iPhone

Уже через несколько месяцев мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых старых смартфонах iPhone. Поддержка устройств с версиями iOS 10 и iOS 11 будет прекращена с 24 октября текущего года. В пользу этого предположения свидетельствует также тот факт, что в разделе часто задаваемых на сайте WhatsApp в качестве минимально необходимых характеристик указана версия операционной системы iOS 12.

Для таких моделей, как iPhone 5 и iPhone 5C, версия iOS 12 недоступна для установки, поэтому осенью 2022 года они перестанут получать обновления для WhatsApp.

Другие новые функции WhatsApp

WhatsApp расширит возможность использования реакции эмодзи на платформе. "Быстрые реакции" для статусов появятся уже в предстоящем обновлении. Аналогичная функция используется в Instagram для быстрого реагирования на Stories.

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Работа над WhatsApp продолжается

Известно, что сейчас команда работает и над другими важными усовершенствованиями: