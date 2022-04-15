В WhatsApp появятся аналоги каналов сTelegram

Мессенджер WhatsApp начинает тестировать сообщества. По сути, это будут структурированные групповые чаты с возможностью обмена файлами, групповыми звонками на 32 человека, реакциями, а также инструменты администрирования и модерации.

Сообщества WhatsApp могут стать вызовом для других мессенджеров, таких как Telegram. Структура новинки подобна сообществам в Facebook, а все функции получат сквозное шифрование.

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Я ожидаю, что это будет важная эволюция для WhatsApp и онлайн-общения в целом,

– заявил Марк Цукерберг.

Сообщества в мессенджере также позволят организациям, клубам или школам создавать группы для своих членов, чтобы делиться новостями и обновлениями. Группы поддерживают возможность создания подгрупп – они необходимы, например, для отдельных участников определенного проекта организации.

Функции и особенности групп WhatsApp

В сообществах пользователи также смогут видеть номера телефонов участвующих в подгруппах вместе с ними или когда они общаются друг с другом.

WhatsApp заявляет, что не позволит пользователям искать или выявлять сообщества. Чтобы присоединиться к группе, пользователь должен быть приглашен в нее .

. Для начала работы сообщества администраторы смогут связать уже существующий групповой чат с новой функцией или создать новую группу с нуля. Что важно, только администраторы будут иметь право делиться сообщениями со всеми членами сообщества.

Участники смогут общаться только в небольших группах, созданных или одобренных администраторами. Сообщества смогут проводить голосовые звонки, в которых могут участвовать до 32 человек.



Функции групп WhatsApp / Фото WhatsApp

Кроме того, сообщения в сообществах, уже отправленных, можно будет пересылать только в одну группу за раз, а не в пять, как сейчас. Администраторы смогут удалять ошибочные или проблемные сообщения и медиа из чата каждого пользователя. Они могут также обмениваться файлами размером до 2 ГБ.