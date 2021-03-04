Разработчики мессенджера WhatsApp готовят к релизу функцию самоуничтожения изображений, призванную повысить безопасность и конфиденциальность пользователей платформы. Однако на тематических форумах ее уже успели прозвать "очередным бесполезным новшеством".

На новую функцию обратил внимание тематический ресурс WABetaInfo, который опубликовал несколько скриншотов с ее использованием. Речь идет о фотографиях и изображениях, которые исчезают автоматически. Их можно будет отправлять в версиях мессенджера для Android и iOS.

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Минусы новой функции

Функция добавит новый переключатель рядом с текстовым полем в окне предварительного просмотра изображения. Если нажать на него, появится сообщение: "Это медиа исчезнет, когда вы оставите чат". Те, кто получит самоуничтожающееся изображение, также будут видеть уведомления с одним и тем же сообщением.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. pic.twitter.com/LLsezVL2Hj — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021

Указывается, что такие фото нельзя экспортировать или скопировать из чата. Однако о невозможности сделать скриншот экрана до исчезновения присланного контента ничего не сказано. Это ставит под сомнение полезность функции.

Ресурс XDA Developers назвал новую разработку WhatsApp "такой же бесполезной, как и исчезающие сообщения", которые появились в мессенджере в ноябре прошлого года. Они позволяют пользователям мессенджера отправлять в чатах сообщения, которые будут автоматически удаляться через семь дней. Активировать функцию можно как для индивидуальных, так и для групповых чатов. Мессенджер никак не препятствует созданию скриншотов чата и даже не предупреждает о таких попытках отправителя. По мнению XDA Developers, это делает функцию полностью бесполезной.

Мне кажется, что WhatsApp добавляет эти функции только для того, чтобы дать пользователям ложное ощущение конфиденциальности и остановить их переход к другим мессенджерам, которые не только предлагают такие функции, но также имеют меры безопасности, чтобы не позволить получателям хранить содержимое сообщений, которые исчезают, и делать снимки экрана таких же изображений,

– пишет журналист издания XDA-Developers Праноб Мехротра.