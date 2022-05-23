Согласно опубликованному скриншоту WABetaInfo, поддержка устройств с версиями iOS 10 и iOS 11 будет прекращена с 24 октября текущего года. В пользу этого предположения свидетельствует также тот факт, что в разделе часто задаваемых вопросов на сайте WhatsApp в качестве минимально необходимых характеристик указана версия операционной системы iOS 12.

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Для таких моделей, как iPhone 5 и iPhone 5C, версия iOS 12 недоступна для установки, поэтому осенью 2022 года они перестанут получать обновления для WhatsApp. Впрочем, вряд ли так много людей использует тот же iPhone 5, который вышел в 2012 году.



WhatsApp перестанет работать на iOS 10 и iOS 11 / Скриншот WABetaInfo

Почему WhatsApp перестает работать на старых смартфонах

Как отметил WABetaInfo, отказ от поддержки утративших актуальность версий iOS необходим для реализаций поддержки новых функций, появившихся в WhatsApp. С обновлением до последней версии iOS пользователь также получает доступ к последним исправлениям в операционной системе по безопасности, поэтому всегда рекомендуется обновлять iOS после выхода новой версии.

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Новая функция WhatsApp

WhatsApp расширит возможность использования реакции эмодзи на платформе. "Быстрые реакции" для статусов появятся уже в предстоящем обновлении. Аналогичная функция используется в Instagram для быстрого реагирования на Stories.

Работа над WhatsApp продолжается

Известно, что сейчас команда работает и над другими важными усовершенствованиями: