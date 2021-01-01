Популярный мессенджер WhatsApp прекращает работу на ряде устаревших моделей смартфонов. Все из-за нового обновления приложения, после которого миллионы смартфонов на Android и iOS перестанут поддерживаться.

Где перестанет работать WhatsApp

Мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на смартфонах с Android ниже версии 4.0.3. Что же касается устройств на iOS, то пользоваться приложением не смогут все, на чьих iPhone установлена версия старше iOS 9, сообщает TechRadar.

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В первую очередь предупреждение касается владельцев iPhone 4 и более ранних моделей. Пользователям iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S необходимо обновить свое программное обеспечение до iOS 9, чтобы получить доступ к мессенджеру после 1 января.

В целом изменения не коснутся большинства из двух миллиардов пользователей WhatsApp по всему миру, однако нескольким миллионам пользователей все же придется сменить телефон ради пользования WhatsApp.

Как не потерять данные

Если обновить свое устройство пока возможности нет, но вы не хотите потерять данные своих переписок – советуем сделать их резервные копии. Для этого следует открыть нужный чат и нажать "Информация о группе", после этого стоит выбрать "Экспортировать чат" – далее появится возможность скачать чат без мультимедиа.