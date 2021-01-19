На фоне "недоразумения" о передаче данных в Facebook мессенджер WhatsApp объявил о трехмесячной отсрочке вступления в силу новой политики конфиденциальности. Она должна была заработать с 8 февраля 2021 года.

Представители мессенджера отметили, что причиной стала "путаница", которая возникла в отношении обмена данных с Facebook. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте.

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Что говорят в компании

Изначально новая политика конфиденциальности должна была вступить в силу в феврале 2021 года, но теперь заработает лишь с 20 мая.

Мы слышали от многих людей, что вокруг нашего будущего обновления возникло очень много путаницы. Большое количество дезинформации вызвало беспокойство и теперь мы хотим помочь всем лучше понять наши принципы и факты,

– комментируют в объявлении WhatsApp.

Незадолго до обновления мессенджер начал присылать пользователям сообщения с ультиматумом — они могли либо согласиться с новой политикой, либо потерять доступ к учетной записи по истечению срока.

В соцсетях и СМИ также распространилась информация, что после 8 февраля WhatsApp начнет передавать данные пользователей в Facebook. На самом же деле, как пишут СМИ, мессенджер передает информацию материнской компании еще с 2016 года.

На фоне этих событий многие начали переходить на другие сервисы. Так, мессенджер Signal вышел в топ бесплатных приложений в США и других странах, и получил 4200 процентов прироста загрузок за неделю. 15 января приложение даже "упало" из-за наплыва новых регистраций. В компании отметили, что каждый день добавляли новые серверы, но нагрузка превысила все ожидания. Некоторые начали идти в Telegram – мессенджер тоже зафиксировал аномальный прирост пользователей.

Как уже отмечалось, новая политика конфиденциальности не влияет на передачу данных пользователей WhatsApp в Facebook, ведь мессенджер еще с 2016 года передавал номера телефонов, имена, фото профиля и другие данные. Изменения являются лишь формальностью, необходимой для юридических тонкостей работы предпринимателей с WhatsApp, пояснили представители мессенджера.