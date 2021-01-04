В WhatsApp новый рекорд по количеству звонков в канун Нового года
Карантинные мероприятия в связи с пандемией COVID-19 заставили многих устраивать в канун Нового года виртуальные встречи вместо обычных празднований с друзьями, и это повлияло на показатели использования WhatsApp. Приложение установило рекорд.
За последние сутки 2020 года через WhatsApp было совершено 1,4 миллиарда видео- и голосовых звонков — это новый рекорд. Причем число оказалось на 50 процентов больше, чем в тот же праздничный день 2019 года. Более того, показатель превзошел и первые дни пандемии в марте, пишет about.fb.
Интересно Xiaomi представила умную и быструю скороварку
Что известно
Другие приложения тоже поставили новые рекорды. Например, в США в Facebook Messenger наблюдалось наибольшее количество групповых видеозвонков – почти вдвое больше, чем в среднем за день. Facebook Instagram Live также сообщил о 55 миллионах трансляций по всему миру.
Инфографика с результатами пользования сервисами Facebook / Фото Facebook
Facebook заявила, что ей пришлось достичь беспрецедентного повышения эффективности и усилить свою инфраструктуру, чтобы справляться с серьезной нагрузкой в различных приложениях. Команды специалистов были начеку и накануне праздника. Если звонки через WhatsApp прошли без сбоев, то только благодаря труду IT-администраторов, которые это обеспечили.
В этом году канун Нового года выглядел совсем по-другому, у нас были инженерные команды во всех приложениях Facebook, готовые решить любую проблему, чтобы мир мог контактировать в 2021 году,
– сказала Кейтлин Бенфорд, технический менеджер Facebook.
Рекорд в WhatsApp, возможно, нескоро будет превзойден.
Поделиться новостью
-
Microsoft Edge будет предупреждать пользователей о "слитых" паролях: как это будет работать4 января , 17:24
-
Monobank спрятал подарок для клиентов в правилах пользования: его никто не нашел29 декабря 2020 , 18:07
-
Самый популярный смартфон и мессенджер – monobank рассказал, чем пользуются украинцы31 декабря 2020 , 16:25