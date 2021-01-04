Карантинные мероприятия в связи с пандемией COVID-19 заставили многих устраивать в канун Нового года виртуальные встречи вместо обычных празднований с друзьями, и это повлияло на показатели использования WhatsApp. Приложение установило рекорд.

За последние сутки 2020 года через WhatsApp было совершено 1,4 миллиарда видео- и голосовых звонков — это новый рекорд. Причем число оказалось на 50 процентов больше, чем в тот же праздничный день 2019 года. Более того, показатель превзошел и первые дни пандемии в марте, пишет about.fb.

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Что известно

Другие приложения тоже поставили новые рекорды. Например, в США в Facebook Messenger наблюдалось наибольшее количество групповых видеозвонков – почти вдвое больше, чем в среднем за день. Facebook Instagram Live также сообщил о 55 миллионах трансляций по всему миру.



Инфографика с результатами пользования сервисами Facebook / Фото Facebook

Facebook заявила, что ей пришлось достичь беспрецедентного повышения эффективности и усилить свою инфраструктуру, чтобы справляться с серьезной нагрузкой в различных приложениях. Команды специалистов были начеку и накануне праздника. Если звонки через WhatsApp прошли без сбоев, то только благодаря труду IT-администраторов, которые это обеспечили.

В этом году канун Нового года выглядел совсем по-другому, у нас были инженерные команды во всех приложениях Facebook, готовые решить любую проблему, чтобы мир мог контактировать в 2021 году,

– сказала Кейтлин Бенфорд, технический менеджер Facebook.

Рекорд в WhatsApp, возможно, нескоро будет превзойден.