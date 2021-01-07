Пользователи популярного мессенджера WhatsApp начали получать уведомления об изменениях, которые были внесены в Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности сервиса. Новые правила, согласно которым WhatsApp будет обмениваться данными с Facebook, вступят в силу 8 февраля 2021 года.

К этой дате все пользователи, которые хотят продолжить использовать сервис, должны согласиться с новыми условиями. Именно такое требование указано в сообщении WhatsApp об изменении условий предоставления услуг.

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Что изменится

В основе обновленных условий использования WhatsApp находятся изменения, о которых было объявлено еще в середине прошлого года. Однако ранее можно было воспользоваться опцией "не предоставлять Facebook информацию о вашей учетной записи WhatsApp". Теперь же такой возможности нет и пользователям придется принять новые Общие положения, а также условия и Политику конфиденциальности, чтобы продолжить использование мессенджера.

Чем WhatsApp будет делиться с Facebook

Что касается информации, которой WhatsApp будет обмениваться с Facebook, то она достаточно разнообразна.

Информация, которую мы передаем другим компаниям Facebook, содержит регистрационные данные, связанные с вашей учетной записью (например, номер телефона), данные о транзакциях, связанные с услугами данные, в том числе по взаимодействию пользователей (включая компании) при использовании наших сервисов, информацию о мобильных устройствах пользователей, IP-адреса и прочее,

– говорится в сообщении WhatsApp.

Также отмечается, что сервис может собирать другую информацию, указанную в обновленной Политике конфиденциальности.

Что Facebook будет делать с данными пользователей

В обновленной Политике конфиденциальности также указано, как именно могут использоваться получаемые от WhatsApp данные компаниями, которые входят в состав Facebook. Они могут использоваться для улучшения инфраструктуры и систем доставки, анализа того, как используются сервисы компании, содействия в обеспечении безопасности и целостности продуктов Facebook и др.

Новые изменения соответствуют масштабной цели Facebook по обеспечению более согласованного взаимодействия с пользователями во всех сервисах компании. И хотя эти изменения помогут в предоставлении более качественных услуг, они также могут стать источником ряда проблем, связанных с конфиденциальностью данных, которые собирает компания.