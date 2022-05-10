Western Digital представила жесткие диски объемом 22 Тбайт как в серии Ultrastar (модель DC HC570) для серверов и центров обработки данных, так и в условно потребительских сериях Red Pro, Purple Pro и Gold соответственно для NAS, систем видеонаблюдения и высоконагруженных систем корпоративного класса. Все они состоят из пластинок объемом 2,2 Тбайт.

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Новый накопитель от WD до 22 Тбайт / Фото Western Digital

В свою очередь, накопитель объемом 26 Тбайт представлен только одной моделью – серверной Ultrastar DC HC670. Здесь используются пластины 2,6 Тбайта. Этот накопитель, равно как и 22-Тбайт модель Ultrastar DC HC570, ориентированы в первую очередь на крупных облачных провайдеров, которым сейчас и поставляются их образцы.



Жесткие диски WD ориентированы на ЦОД и облачных провайдеров / Фото Western Digital

Western Digital не раскрыла все технические характеристики новинок. Однако отмечает использование технологии кэширования OptiNAND, которая обеспечивает ускорение при случайной записи больших блоков. Отмечается, что благодаря этой технологии, в частности ее составляющей под именем ArmorCache, для блоков 256 Кбайт скорость увеличивается на 40%, а для блоков 1 Мбайт – до 80%. В обоих случаях имеются в виду пиковые значения.

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Напомним, что недавно южнокорейская компания Samsung официально представила новое поколение модулей постоянной памяти для мобильных устройств. UFS 4.0 называют наиболее продуктивным решением для хранения данных.

Технология уже получила одобрение от ассоциации JEDEC. С ней смартфоны не только получат прирост производительности, но и снизят энергопотребление, что особенно важно в эпоху 5G. Подробнее об этом вы можете почитать здесь.