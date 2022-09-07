Apple представила сразу три модели умных часов, одна из которых совершенно новая

Анонсированы умные часы Apple Watch 8, Watch SE и совершенно новые Apple Watch Ultra. Обновление в этом году в большинстве своем программные – компания сосредоточилась на новых функциях.

О технических характеристиках во время анонса ничего не говорили, упомянув лишь некоторые новые датчики. Следует также отметить, что в плане дизайна Apple Watch 8 совсем не изменились по сравнению с предыдущим поколением.

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Что нового в Apple Watch 8

Самое заметное нововведение – датчик температуры . Он, например, поможет женщинам отслеживать здоровье и менструальный цикл.

. Он, например, поможет женщинам отслеживать здоровье и менструальный цикл. Датчик может определять изменение температуры тела с точностью 0,1 градуса и сверяться каждые пять секунд, что позволяет предвидеть овуляцию и изменение гормонального фона.

Благодаря приложению "Здоровье" на iPhone теперь доступна статистика и отслеживание динамики изменения температуры тела в виде графиков. Компания уверяет, что вся информация защищена шифрованием, и даже сама Apple не имеет доступа к ней.

Часы также научились определять, что пользователь попал в аварию – функция называется Crash Detection . Для этого используются улучшенный гироскоп и новый акселерометр, который работает в четыре раза быстрее предыдущего, а также микрофон и GPS. При ДТП часы извещают экстренные службы.

. Для этого используются улучшенный гироскоп и новый акселерометр, который работает в четыре раза быстрее предыдущего, а также микрофон и GPS. При ДТП часы извещают экстренные службы. Аккумулятора часов хватит на 18 часов работы в обычном режиме или до 36 часов – при активации нового режима Low Power Mode. В нем отключаются некоторые функции – типа Always On Display и автоматического распознавания тренировки. Режим также будет доступен на часах Apple Watch Series 4 и более новых благодаря watchOS 9.

Алюминиевая версия Apple Watch Series 8 будет доступна в цветах Midnight Starlight, Silver, Gold, Product (RED), стальная – Silver, Gold и Graphite. Также появятся новые версии браслетов Nike и Hermes.

Цены

Новинка поступит в продажу 16 сентября по цене 399 долларов за версию с Wi-Fi и 499 долларов за версию с LTE. В подарок предлагают три месяца подписки на сервис Apple Fitness+.

Основное об Apple Watch Series 8 / Фото Watch

Apple Watch Ultra

Смарт-часы Watch Ultra – это премиальная модель с увеличенным экраном, повышенной надежностью и автономностью до 60 часов (36 часов при обычном использовании).

(36 часов при обычном использовании). 49-миллиметровый корпус выполнен из титана, а плоское сапфировое стекло и специальная рамка защищают экран от повреждений при ушибах.

Яркость дисплея – 2000 нит.

С одной стороны корпуса впервые разместили дополнительную настраиваемую по желанию пользователя кнопку . С ее помощью можно, например, запускать конкретную тренировку. Там же расположено отверстие динамика.

. С ее помощью можно, например, запускать конкретную тренировку. Там же расположено отверстие динамика. С другой стороны – выступающая панель, защищающая увеличенное колесико Digital Crown, и кнопка питания.

Дизайн кнопок разработан таким образом, чтобы ими было удобно управлять в перчатках.

Для спортсменов есть специальный циферблат с фитнес-метриками, а также специальный для темноты.

Apple Watch Ultra поддерживают улучшенный GPS с более точным позиционированием.

Apple Watch Ultra / Фото Apple

Часам не страшны низкие и высокие температуры – устройство выдержит от -20 градусов Цельсия до +55 . С часами можно окунаться под воду на глубину до 100 метров.

. С часами можно окунаться под воду на глубину до 100 метров. Также у них сразу два динамика. Они будут полезны для встроенной сирены (86 децибел), которой можно подать сигнал, если вы, например, потерялись на природе. Также в комплекте три микрофона.

(86 децибел), которой можно подать сигнал, если вы, например, потерялись на природе. Также в комплекте три микрофона. Watch Ultra поддерживает измерение температуры тела, SpO2, функцию снятия ЭКГ, они отвечают требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810.

Фирменное приложение отображает время, текущую глубину, температуру воды и время пребывания под водой. Также во время погружения часы отображают маршрут и рельеф дна. Часы сертифицированы по стандарту EN 13319 для аквалангистов.

Интересной функцией является запоминание пути. Например, если в походе вы прошли значительное расстояние и заблудились, часы помогут вернуться по той же дороге, построив линию пройденного пути.

Часы имеют три особых ремешка, адаптированных под разные условия использования. Они имеют разную логику крепежа, текстуру и материалы.



Ремешки новых Apple Watch Ultra / Фото Apple

Apple Watch Ultra также включают и привычные функции здоровья, вроде мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови.

Часы работают под управлением watchOS 9.

Цены

В продаже с 23 сентября.

Цена – 799 долларов за версию с GPS и eSIM.



Главные характеристики Apple Watch Ultra / Фото Apple