Украинский офис компании Wargaming запускает в Украине бесплатные онлайн-курсы WG Forge, где должны научить созданию игр.

Первый курс будет посвящен тому, как делать игры на Unreal Engine. Заявку на курс можно подать по ссылке.

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Детали курса

Этот курс направлен на новичков в гейм-дизайне, речь идет о программистах и технических художниках.

Как говорят разработчики, в рамках курса студенты научатся делать игры на Unreal Engine 4. Материалы построены на сертифицированных курсах от Epic Games по программе Educator resources.

Игровой движок Unreal Engine позволяет создавать самые разнообразные игры любых жанров, поэтому после курса наши выпускники смогут начать работу над любым проектом,

– рассказал преподаватель курса, технический директор из киевского офиса компании Wargaming Александр Савчук.

Курс продлится с 20 апреля по 27 мая 2021 года. Он состоит из 12 занятий. Чтобы попасть на курс, предварительно нужно заполнить заявку и пройти собеседование. Заявки принимают до 25 марта 2021 года.