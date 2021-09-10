Взрывной OnePlus Nord 2: Еще один смартфон серии самоуничтожился у пользователя
Источник:Twitter
Спустя месяц после взрыва смартфона OnePlus Nord 2 в сумке жительницы Индии об аналогичном случае рассказали в Твиттере. Мужчина по имени Гарав Гулати опубликовал фото уничтоженного устройства.
Как пишет автор твита, инцидент произошел 8 сентября, когда он находился на работе. На фото видно, что смартфон буквально разорвало изнутри.
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Что случилось со смартфоном
- После публикации фотографий с владельцем смартфона связались представители компании.
- Сейчас они выясняют причины взрыва Nord 2.
- Результатов расследования еще нет.
Судя по следам, возгорание началось с центральной части устройства. Относительно целыми остались зоны сверху и снизу, однако они довольно сильно обуглились. Восстановлению смартфон вряд ли подлежит.
OnePlus Nord 2 взорвался у пользователя / Фото GAURAV GULATI / Twitter
OnePlus Nord 2 взорвался у пользователя / Фото GAURAV GULATI / Twitter
OnePlus Nord 2 взорвался у пользователя / Фото GAURAV GULATI / Twitter