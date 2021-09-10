Как пишет автор твита, инцидент произошел 8 сентября, когда он находился на работе. На фото видно, что смартфон буквально разорвало изнутри.

Интересно В Исландии запустили завод для улавливания углекислого газа из воздуха: почему экологи против

Что случилось со смартфоном

После публикации фотографий с владельцем смартфона связались представители компании.

Сейчас они выясняют причины взрыва Nord 2.

Результатов расследования еще нет.

Судя по следам, возгорание началось с центральной части устройства. Относительно целыми остались зоны сверху и снизу, однако они довольно сильно обуглились. Восстановлению смартфон вряд ли подлежит.



OnePlus Nord 2 взорвался у пользователя / Фото GAURAV GULATI / Twitter



OnePlus Nord 2 взорвался у пользователя / Фото GAURAV GULATI / Twitter



OnePlus Nord 2 взорвался у пользователя / Фото GAURAV GULATI / Twitter