Материалы с "памятью формы" – это предметы, которые под действием, например, температуры осуществляют "переход" из твердого состояния в твердое без перехода в жидкое состояние. То есть предмет с "памятью формы" меняет форму. Создание такого материала – это кропотливый труд ученых с настройкой расстояний между атомами.

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Керамический материал с "памятью формы" осуществляет фазовый переход: смотреть видео

Кропотливая научная работа

Создание материала, который может менять форму под действием внешних факторов – работа не простая. Для этого нужно изменить состав материала, чтобы подстроить фазы и расстояния между атомами. Но если синхронизировать только фазы перехода, то полученный материал может взорваться или распасться. Ученые долго работали, чтобы изготовить керамический материал, который может эффективно осуществлять переход между фазами и оставаться стабильным.

Мы были удивлены нашими результатами. Керамика с "памятью формы" будет новым видом функционального материала,

– рассказывает соавтор исследования Ричард Джеймс.

Существует большая потребность в приводах с памятью формы, которые могут работать при условиях высоких температур или в агрессивных средах. Но больше всего ученых беспокоит перспектива новой сегнетоэлектрической керамики. В этих материалах фазовое преобразование можно использовать для выработки электричества при малых температурах.

Благодаря кооперации университетских команд удалось достичь значительных результатов. Например, долгое время существовало мнение, что керамика взрывается или распадается во время смены фаз. Однако ученые доказали обратное, что позволит создавать керамические изделия с памятью формы, в которых нуждается промышленность.