Движение космической структуры впервые было измерено с помощью рентгеновской обсерватории NASA Chandra. По оценкам астрономов, свет от взрыва сверхновой достиг Земли около 1700 лет назад. В то время в Китае господствующей династией была династия Цзинь, а в Северной Америке достигла расцвета цивилизация мая.

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Распространение ударной волны после взрыва сверхновой звезды: смотреть видео онлайн

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Остаток сверхновой звезды получил название MSH 15-52. По космическим меркам эта туманность является одной из самых молодых в нашей Галактике среди тех, которые человечество обнаружило. В результате взрыва образовалась маленькая, но очень массивная нейтронная звезда – пульсар.

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На видео видно, что взрывная волна и остатки звезды удаляются от места взрыва и сталкиваются со стеной из окружающего газа, которая называется RCW 89.

Чтобы отследить движение туманности, команда использовала данные рентгеновской обсерватории Chandra за 2004 и 2008 годы. Кроме того, использовали комбинированные изображения из наблюдений, сделанных в конце 2017 года и в начале 2018 года.

Скорость распространения ударной волны достигает 4900 километров в секунду.