Взрыв ракеты Firefly Alpha был контролируемым и преднамеренным: компания прокомментировала полет

Firefly Aerospace называет запуск успешным. Полет был специально приостановлен командой после фиксации аномалии в траектории полета.

Как пояснили в компании, полет был тестовым. Ракета-носитель не взорвалась, ее полет был прерван из центра управления Space Launch Delta 30 в соответствии с протоколами безопасности полетов после фиксации аномалии в траектории.

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Что случилось с Firefly Alpha

Ракета с первой попытки преодолела несколько важнейших этапов: оторвалась от земли, достигла сверхзвуковой скорости, выдержала максимальное давление. Ее задачей был сбор данных для дальнейших запусков. На этапе создания первого образца ракеты тестируют каждую ступень отдельно. Тестовый полет — это, по сути, первая интеграция всей ракеты.

Firefly Alpha – полностью уникальная разработка, все компоненты которой были созданы командой инженеров с нуля. Работа по финальному тестированию как компонентов, так и ракеты может происходить только в полевых условиях во время запуска и полета.

Успешный полет продолжительностью почти три минуты показал, что Firefly Aerospace способна запускать ракеты и реализовать конечную цель миссии. Поэтому компания ожидает дополнительный интерес со стороны потенциальных партнеров и клиентов, а также это принесет компании новые инвестиции.

Представители отмечают: ни одна компания в мире не смогла запустить ракету в космос успешно с первой попытки.