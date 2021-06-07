Местная администрация направила несколько пожарных машин для тушения пожара, возникшего в результате взрыва. Официальная причина инцидента до сих пор не сообщается.

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Какой ущерб получила Xiaomi и реакция компании

На местных форумах сразу же начали распространяться слухи о том, что возгорание произошло на складе Xiaomi, а также что это коснется запасов товаров, подготовленных для распродажи 618, который продолжается в Китае.

Компания Xiaomi сделала официальное заявление. По словам Вана Хуа, главы отдела по связям с общественностью Xiaomi Group, этот склад не принадлежит Xiaomi, однако он подтвердил, что на нем находились товары Xiaomi, которые были повреждены в результате инцидента.

Отметим, что весь товар, находившийся на складе застрахован.



Взрыв на складе техники в Китае / Фото mydrivers

Ван Хуа также подтвердил, что клиенты из Южного Китая не почувствуют никаких задержек в поставках заказанных товаров. Что касается остального мира, то конкретной информации пока нет.

Стоит отметить, что в день начала распродажи 618 компания Xiaomi продемонстрировала отличные результаты. Ее смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 10s стали самыми продаваемыми в своих ценовых категориях.