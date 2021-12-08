Взорвался над Россией: над курортным Сочи заметили яркий метеор

Метеор – это процесс сгорания метеороида в атмосфере. В целом, это не редкое событие. Но яркие метеоры, болиды можно заметить довольно редко. И именно такое событие снял на телефон очевидец из города Сочи.

Как сообщается, яркий метеор был замечен 7 декабря 2021 года над пляжем в Лазаревском районе, Краснодарский край. Событие произошло около 20:00 по местному времени. По счастливому стечению обстоятельств, очевидец производил видеосъемку в направлении моря.

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Яркий болид над Сочи: смотрите видео

Как видно на видео, объект двигался с высокой скоростью. Из-за перегрузки, изменения давления и неоднородности самого космического тела, объект взорвался в плотных слоях атмосферы.

Не Сочи единственным

Метеорит – это космическое тело, достигшее поверхности Земли. В этом случае космическое тело, вероятнее всего, сгорело в атмосфере. Хотя существует вероятность того, что некоторые обломки после взрыва упали в море, что позволяет классифицировать их как метеорит.

Конечно, подобные яркие болиды можно увидеть во всем мире. Часто они остаются невыявленными, так как сгорают над океанами или необитаемыми частями суши. Но и над большими и малыми населенными пунктами такие события происходят.

К примеру, того же седьмого декабря болид пронесся над штатом Индиана, США. В регионе было облачно, поэтому видеокамера зафиксировала причудливую игру света метеора.

Болид над Индианой: смотрите видео

В тот же день около 60 человек наблюдали за болидом над Великобританией, но видеозаписи никто не сделал. А вот метеор над Словакией заметили даже в Альпах – он был не менее ярок, чем болид над Сочи.

Метеор над Словакией: смотрите видео

Третьего декабря 2021 года невероятно эффектный болид пронесся над штатами Южная Каролина и Северная Каролина, США, двигаясь с юга на север. Самое интересное, что он начал разваливаться на куски, поэтому в кадре можно заметить по меньшей мере два метеора.

Яркий болид на США: смотрите видео

Часто такие видео имеют не очень высокое качество, так как снимаются на дешевые камеры видеонаблюдения или видеорегистраторы. Также ученые размещают целые сети камер, единственная цель которых – фиксировать метеоры.