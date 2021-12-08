Как сообщается, яркий метеор был замечен 7 декабря 2021 года над пляжем в Лазаревском районе, Краснодарский край. Событие произошло около 20:00 по местному времени. По счастливому стечению обстоятельств, очевидец производил видеосъемку в направлении моря.

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Яркий болид над Сочи: смотрите видео

Как видно на видео, объект двигался с высокой скоростью. Из-за перегрузки, изменения давления и неоднородности самого космического тела, объект взорвался в плотных слоях атмосферы.

Обратите внимание, что это был не метеорит! Метеорит – это космическое тело, достигшее поверхности Земли. В этом случае космическое тело, вероятнее всего, сгорело в атмосфере. Хотя существует вероятность того, что некоторые обломки после взрыва упали в море, что позволяет классифицировать их как метеорит.

Не Сочи единственным

Конечно, подобные яркие болиды можно увидеть во всем мире. Часто они остаются невыявленными, так как сгорают над океанами или необитаемыми частями суши. Но и над большими и малыми населенными пунктами такие события происходят.

К примеру, того же седьмого декабря болид пронесся над штатом Индиана, США. В регионе было облачно, поэтому видеокамера зафиксировала причудливую игру света метеора.

Болид над Индианой: смотрите видео

В тот же день около 60 человек наблюдали за болидом над Великобританией, но видеозаписи никто не сделал. А вот метеор над Словакией заметили даже в Альпах – он был не менее ярок, чем болид над Сочи.

Метеор над Словакией: смотрите видео

Третьего декабря 2021 года невероятно эффектный болид пронесся над штатами Южная Каролина и Северная Каролина, США, двигаясь с юга на север. Самое интересное, что он начал разваливаться на куски, поэтому в кадре можно заметить по меньшей мере два метеора.

Яркий болид на США: смотрите видео

Часто такие видео имеют не очень высокое качество, так как снимаются на дешевые камеры видеонаблюдения или видеорегистраторы. Также ученые размещают целые сети камер, единственная цель которых – фиксировать метеоры.