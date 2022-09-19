Историю хакера опубликовало издание The New York Times, которому он самостоятельно отправил доказательства своей атаки. Кроме журналистов материалы получили исследователи безопасности.

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Атака на Uber

Я объявляю, что я хакер, и Uber подвергся утечке данных,

– говорилось в корпоративном мессенджере Slack.

Злоумышленник, имя которого остается неизвестным, использовал не технические или программные уязвимости систем Uber, а социальный инжиниринг. Это целая совокупность действий, преимущественно опирающаяся на психологию и наблюдение за поведением человека и направленная на то, чтобы войти в доверие к жертве и заставить выдать свои данные добровольно.

Первоначальный доступ к внутренней сети он получил, связавшись с сотрудником Uber через WhatsApp. Каким-то образом хакер узнал его номер телефона, затем убедил зайти на поддельный сайт Uber, который перехватил введенные учетные данные в режиме реального времени и использовал их для входа на настоящий сайт.

В Uber была установлена многофакторная аутентификация в виде приложения, требующего нажать кнопку на смартфоне при входе в систему. Сотрудник, ничего не подозревая, нажал кнопку.

После этого преступник обнаружил сохраненные администратором скрипты powershell, автоматизирующие процесс входа в различные сети.

Компания отреагировала на это отключением части своей внутренней сети.

Пока не ясно, к каким именно данным имел доступ хакер. Неизвестным остается и то, успел ли он что-либо скопировать или передать другим людям.

Uber хранит огромный массив данных о своих пользователях, поэтому вполне возможно, что частные адреса и записи обо всех поездках сотен миллионов людей были доступны хакеру.

Что известно о хакере