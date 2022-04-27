Министр также регулярно рассказывает о достижениях кибервойска в своем телеграм-канале и на канале Минцифры. К примеру, 25 апреля он написал о том, что атака на сервис 1С, в результате которой россияне не могли подать необходимые отчетности вовремя, является следствием действий именно Украины.

Интересно Нашествие дезинформации и неопределенность: что говорят о будущем Twitter в руках Илона Маска

IT-армия: что сделано

На вопрос о том, как он видит победу Украины в кибервойне, Михаил Федоров однозначного ответа не дает, однако рассказывает, что в этом направлении Украина уже сделала ощутимые шаги. Так, например, был получен доступ к огромному количеству критической информации из 80 различных баз данных.

На самом деле победы в этом направлении уже ощутимы. Взломано более 80 баз данных, которые являются критическими для РФ, это базы данных граждан, бизнеса, достаточно сенситивные данные,

– говорит Федоров.

Кроме того, продолжается цифровая блокада. В рамках этой работы Министерство цифровой трансформации обращается к компаниям по всему миру с просьбой остановить сотрудничество с оккупантами.

Цифровая блокада сделала например так, что сегодня "ВКонтакте" не могут даже серверы себе купить. Их сфера кибербезопасности очень пострадала из-за санкций. Но главная победа будет тогда, когда их войска покинут нашу территорию,

– добавляет министр.

В разговоре также коснулись хакерской группировки Anonymous. В частности, "РБК-Украина" спрашивает, координируют ли они свои операции с украинской стороной. По словам Федорова, сегодня очень много хакерских групп по всему миру задействовано для того, чтобы помочь Украине. "Часто это непубличные организации, они скрывают свое реальное лицо и редко хотят коммуницировать с кем-то. Но скажу, что происходит более или менее синхронизированная деятельность со всеми ключевыми группами", – рассказал Михаил Федоров.

Напомним. ИТ-армию создали в начале нового российского вторжения в Украину. Она объединила айтишников со всего мира, чтобы сражаться с врагом на киберфронте. За все время атаковали уже сотни российских ресурсов, государственных учреждений, крупных корпораций, операторов связи, банков, сервисы электронной цифровой подписи, ряд бытовых сервисов, которыми пользуется население и другое. По словам Федорова, атаки не случайны. Зачастую они планируются заранее и связаны с действиями на других фронтах.