IT-армия Украины взломала ОДКБ и разместила для Путина поздравление с последним днем рождения

Украинская ИТ-армия снова атакует сайт Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая является аналогом НАТО. После успешного взлома вместо привычных страниц ресурса появилось поздравление для Путина.

Отметим, что это уже вторая подобная атака IT-армии Украины менее чем за месяц. Предыдущий раз сайт ОДКБ взломали в середине сентября.

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Последний день рождения

Нам пришлось взломать сайт ОДКБ, чтобы поздравить Путина с его последним днем рождения,

– написали в телеграм-канале IT ARMY of Ukraine.

Как отмечают сами хактивисты, сейчас сайт отключили, однако увидеть результаты их работы можно с помощью архива.



Сообщение на сайте ОДКБ / Скриншот 24 канала

"На связи IT-армия Украины. Хотим поздравить Путина с его последним днем рождения и пожелать "комфортного" путешествия в Гаагу!" – говорится в сообщении для российского президента.

Напомним, ОДКБ – это российский вариант НАТО, в который, кроме самой России, входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Эта военно-политическая международная организация, созданная 15 мая 1992 года как "главный межгосударственный инструмент, призванный противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера".