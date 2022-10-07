Отметим, что это уже вторая подобная атака IT-армии Украины менее чем за месяц. Предыдущий раз сайт ОДКБ взломали в середине сентября.
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Последний день рождения
Нам пришлось взломать сайт ОДКБ, чтобы поздравить Путина с его последним днем рождения,
– написали в телеграм-канале IT ARMY of Ukraine.
Как отмечают сами хактивисты, сейчас сайт отключили, однако увидеть результаты их работы можно с помощью архива.
Сообщение на сайте ОДКБ / Скриншот 24 канала
"На связи IT-армия Украины. Хотим поздравить Путина с его последним днем рождения и пожелать "комфортного" путешествия в Гаагу!" – говорится в сообщении для российского президента.