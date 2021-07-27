Результаты последнего исследования шпионского программного обеспечения Pegasus от NSO Group совпадают по датам со взломом пользователей мессенджера, который произошел в 2019 году. Генеральный директор WhatsApp Уилл Кеткарт сообщил, что за две недели были раскрыты данные и переписки в WhatsApp около 1400 человек.

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Что известно

Кеткарт сообщил некоторые подробности.

Согласно его утверждениям, все номера телефонов, которые были взломаны тогда, в 2019-м, принадлежали не обычным пользователям, а политическим деятелям и активистам.

Среди них были лица, которые занимаются национальной безопасностью, – адвокаты, журналисты, дипломаты.

Их объединяет тот факт, что они так или иначе работали с США.

Кеткарт убежден, что этот взлом был осуществлен именно с помощью Pegasus.

WhatsApp намерен подавать в суд на NSO Group – продавца Pegasus – с целью требовать возмещения за репутационный ущерб и финансовые убытки, которые понес мессенджер.

Компания считает, что NSO Group обязана проверять, кому и с какими целями она продает свое ПО.

Напомним, после того, как стало известно, что с помощью программы Pegasus следили за огромным количеством влиятельных людей и компаний, президент Франции поменял смартфон, а Павел Дуров заявил, что всегда знал, что находится в списке слежения.