Как сообщает 24 канал, астронавты на борту МКС имеют детально прописанный распорядок работы. Они работают на станции, занимаются важными научными экспериментами и не забывают наблюдать Землю. Для этого они даже имеют специальный модуль – Купол – с него открывается просто невероятный вид на Землю.

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Высоко над Землей европейская астронавтка Саманта Кристофоретти имеет возможность наблюдать мерцающие полярные сияния, пронизывающие атмосферу нашей планеты.

Со своего места на борту Международной космической станции она наблюдала некоторые особенно потрясающие случаи южного сияния, известного как австралийское полярное сияние, выглядящее как блестящие волны каскадных зеленых полос высоко в атмосфере Земли.

В последнее время солнце очень активно. На прошлой неделе мы наблюдали самые потрясающие полярные сияния, которые я когда-либо видела более чем за 300 дней в космосе,

– написала Саманта в своем твиттере.

Фото австралийского полярного сияния

Фото: Самнта Кристоферетти / ESA / NASA

Интересный факт! Полярное сияние возникает, когда вырывающиеся из Солнца высокоэнергетические частицы бомбят Землю, где они взаимодействуют с нашими магнитными полями, которые направляют их к северному и южному полюсам.

Из-за того, что атмосфера Земли состоит в основном из кислорода и азота, солнечные частицы, столкнувшись с азотом, излучают зеленый и фиолетовый свет, тогда как столкновение с кислородом создает красный или зеленый свет.